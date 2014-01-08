ميناء جدة الإسلامي ينجح بإعادة حوض عائم بعد غرقه

أعاد ميناء جدة الإسلامي، اليوم الأربعاء، تعويم الحوض العائم رقم (1) الذي غرق في وقت سابق في البحر، واستمرت عملية إعادة التعويم أكثر من 15 يوماً، بينما سيتم إصلاح الجزء العلوي للحوض في وقت قريب.

وأوضح مدير ميناء جدة الإسلامي، ساهر الطحلاوي، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن طول الحوض الذي تم تعويمه يبلغ 230 متراً، وعرضه 45 متراً، وقامت الشركة المستأجرة للحوض من خلال مجموعة من المهندسين والعمالة المتخصصة وبالتنسيق مع شركة التأمين بإتمام عملية التعويم تحت إشراف إدارة الميناء التي تكللت بالنجاح.

وأشار إلى أنه سيتم إصلاح الجزء العلوي (غير المغمور) من الحوض في حوض الملك فهد لإصلاح وبناء السفن في ميناء جدة الإسلامي تمهيداً لإعادته للعمل.

وأضاف الطحلاوي أن العمل في حوض الملك فهد لإصلاح وبناء السفن لم يتأثر بشكل كبير نتيجة خروج الحوض رقم (1) لإتمام إصلاحه، وذلك لوجود الحوض رقم (2) في الخدمة، إضافة إلى وجود رصيفين لأداء الخدمات والصيانة البحرية وإصلاح السفن في استمرار عمليات الإصلاح والصيانة.