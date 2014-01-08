141 حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية في السعودية، الدكتور عبدالله عسيري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ حتى الآن 141 حالة، منها 57 حالة وفاة.

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع الحالات المؤكدة من خلال تطبيق إجراءات وسياسات طبية تضمن عدم انتقال المرض إلى الكوادر الطبية، وتحافظ على سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية.

وأكد عسيري في بيان صحافي، اليوم الأربعاء أن أسلوب التعامل مع المرض يتم باستخدام التعريف الموحد للحالات المشتبهة والمعمم على جميع مقدمي الخدمات، وعند الاشتباه في المرض يتم تبليغ الحالات إلى إدارات الصحة العامة وإرسال مسحات حلقية إلى أحد المختبرات المرجعية الأربعة المخولة بفحص الفيروس، إضافة إلى عزل المريض داخل المنشأة الصحية حتى تظهر النتائج.

وأشار إلى أن إجراءات العزل تشمل وضع المريض في غرفة بسرير مفرد ومنع أو تحديد الزيارة، مع لبس الملابس الواقية والكمام عند معاينة المريض، مفيداً بأن فحص الفيروس يستغرق من 6 إلى 12 ساعة في الظروف العادية، ويتم تبليغ النتائج فور ظهورها.