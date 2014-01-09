إغلاق 39 منشأة غذائية مخالفة في الرياض

أغلقت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية أمس الثلاثاء 39 منشأة متنوعة الأنشطة، واستبعدت أكثر من 150عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية، حيث تم إيقافهم عن ممارسة العمل، وذلك خلال جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية في أحياء متفرقة من العاصمة السعودية.

ووفق صحيفة "الجزيرة" تأتي هذه الحملات الرقابية المكثفة، التي تقودها أمانة الرياض لمتابعة المحلات التي لها علاقة بصحة المواطن والمقيم، لمنع التجاوزات والمخالفات الصحية، إلى جانب التأكد من توفر النظافة العامة للمحلات والأواني المستخدمة، وصلاحية الأغذية بها، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة .

‏وسجلت الفرق الميدانية بالأمانة خلال الحملة الرقابية المفاجئة أكثر من 268 زيارة ميدانية لعدد من المحالِّ التجارية، ورصدت مخالفات في 183 منشأة منها، وصادرت الفرق الميدانية 810 كيلوغرامات من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة 402 قطعة من الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام.