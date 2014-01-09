الشرطة تقبض على سعودي تحرش بطفلة عمرها 7 أعوام

بعد انتشار فيديو تحرش شاب بطفلة داخل أحد العمارات السكنية في شرق مدينة الدمام السعودية أمس الأربعاء، أعلنت شرطة منطقة الشرقية، اليوم الخميس، القبض على هذا الشاب.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في بيان صحافي، قيام مختصين من الشرطة بالتعامل مع مقطع الفيديو والتعرف على الجاني من خلال الصور، وقام عناصر التحريات والبحث من تقليص دائرة الاشتباه والكشف عن هوية الجاني والقبض عليه.

وأكد أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني مواطن عشريني، ويعاني من اضطرابات سلوكية إضافة إلى كونه من أرباب السوابق، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم، تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" فإن حادثة التحرش وقعت قبل خمسة أيام تقريباً، وتم إيقاف الجاني في مدينة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية على ذمة قضية دخول منزل. وبعد عرضه على الطفلة، قامت بالتعرف عليه.

وكانت شرطة الشرقية أعلنت أمس تلقي شرطة الدمام بلاغاً يفيد بتعرُّض طفلة في السابعة من العمر، للتحرش من قِبل أحد الأشخاص أثناء دخولها لمقر سكنها بإحدى العمائر السكنية، مشيرة إلى قيام جهات الضبط والبحث الجنائي بمباشرة البلاغ والتعميم على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله في شكل واسع في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.