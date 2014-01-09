تغريم صيدلية في الرياض مبلغ 25 ألف ريال

قررت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، معاقبة مالك صيدلية في الرياض بمبلغ 25 ألف ريال، وإغلاق الصيدلية لمدة 60 يوماً، نظراً لعدم وجود كوادر مرخصة على الصيدلية.

وأوضحت في بيان لها "كما تضمن القرار إحالة الصيدلي للجنة الممارسين الصحيين لإصدار العقوبة المناسبة بحقه".

وأشارت إلى أنها عاقبت مالك صيدلية آخر بمبلغ 50 ألف ريال، وإغلاق الصيدلية لمدة 60 يوماً، نظراً لانتهاء ترخيص عمل الصيدلية، ولسماح صاحب الصيدلية بعمل أحد الصيادلة قبل الحصول على الترخيص النظامي.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.