حقوقية سعودية: التشهير علاج الرجال من مرض التحرش

أكدت حقوقية سعودية أن "التشهير" هو علاج الرجال من مرض التحرش. وقالت عضو جمعية حقوق الإنسان، الدكتورة سهيلة زين العابدين، خلال استضافتها في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الخميس، إن التحرش مرض عند الرجال وليس عند المرأة، والعلاج الوحيد لكي يتخلصوا منه هو تشهير من يقدم على ذلك.

وتأتي تأكيداتها بعدما استعرضت النشرة حادثة تحرش شاب سعودي بطفلة لم يتجاوز عمرها سبعة أعوام في المنطقة الشرقية السعودية، وتم تناقل فيديو لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلان الشرطة اليوم الإمساك به، وأن التحقيقات الأولية كشفت أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

وأوضحت العابدين أن هذا الأمر يفتح مسألة تثقيف الوالدين لأطفالهما كيفية التصرف مع المتحرشين بهم، مشيرة إلى أن هذه الطفلة كانت مستسلمة بشكل تام للمتحرش بها، وهذا يدل على إهمال أبويها في هذا المسألة ولا بد من محاسبتهما.

وأكدت أن الاضطرابات النفسية في الآونة الأخيرة أصبحت حجة لكل متحرش، فإذا كان بالفعل هو مريض فلماذا يترك؟ وأين المسؤولون عنه؟ فالعقوبة لا بد تشملهم، مقترحاً أن تكون العقوبة التشهير أولاً، ثم السجن لمدة أعوام طويلة.

وكشفت أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ستتواصل مع أسرة الطفلة لكي تتم معالجتها نفسياً جراء الذي حدث بها.

ودعت العابدين إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع نظام التحرش لحماية النساء والأطفال، خصوصاً أن هذه الواقعة تثبت أن التحرش مرض عند الرجال.