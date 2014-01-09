قائد شاحنة يتعمد الاصطدام بدورية أمنية ويصيب شرطياً

أعلنت شرطة محافظة القنفذة (334 كيلومتراً جنوب مدينة جدة السعودية)، الخميس، القبض على مهرب مخدرات إبان هروبه من رجال الأمن الذين استوقفوه بعد الاشتباه فيه.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم الدكتور عاطي القرشي، أن "الدوريات الأمنية اشتبهت بسائق شاحنة في ساعة متأخرة البارحة، بالقرب من بلدة المظيلف (289 كيلومتراً جنوب مدينة جدة)".

وأضاف المقدم القرشي: "عند محاولة إيقافه قاوم رجال الأمن ولاذ بالهرب، وتعمّد الارتطام بشاحنته بإحدى الدوريات الأمنية المتوقفة في الموقع، ما أدى إلى إصابة قائدها، وأكمل بعدها الهارب طريقه بسرعة عالية، باتجاه محافظة الليث".

وأكد المقدم عاطي القرشي أنه "تمت متابعة قائد الشاحنة من قبل دوريات أمن الطرق، وألقي القبض عليه في فترة قياسية، وبعد التحقيقات اتضح أنه وافد عربي وضبط بحوزته على عدد 790 حزمة قات، وعلى الفور تم تسليمه والمضبوطات للجهات المختصة، لإكمال إجراءات القضية".