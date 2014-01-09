محال "أبو ريالين" تتصدر قائمة أماكن التسوق بالسعودية

من الأسواق القريبة من الحرمين، انطلقت أول شرارة محال التخفيضات الدائمة، والتي تعرف محلياً بـ"أبو ريالين"، ففي عام 1999، وتحديداً بحي العنبرية بجوار المسجد النبوي، تم افتتاح "مُنشى للهدايا"، والذي يعتبر أول محل لبيع الخرداوات بنظام السعر الثابت، ومنذ ذلك التاريخ انتشرت العديد من المحال التي تبيع بهذا النظام.

\ومن التمركز حول أسواق الحرمين المكي والمدني، إلى الانتشار والتوسع، حيث تزايدت محال أبو ريالين لتجوب طول المدن السعودية وعرضها، حيث تمكنت - بحسب متخصصين - من تصدر قائمة المحلات الأكثر تسوقاً وتفضيلاً لدى الأسر السعودية، واستطاعت أن تكتسح السوق وترغّب المستهلك، بسبب معروضاتها المتنوعة، خاصة التي تعنى بالنساء والأطفال.

فكرة خارجية

عبدالله الغامدي، المختص في المبيعات، قال إن فكرة محال أبو ريالين ، جاءت من الخارج، وتحديداً من أميركا، حيث توجد محلات (One Dollar Store) أي حال الدولار الواحد، وبسبب ضعف القوى الشرائية للريال السعودي، تم تطبيق المشروع بالريالين كسعر مناسب لتكلفة السلع التي تباع في المحل. وأضاف الغامدي في حديثه لـ"العربية.نت" أن الفكرة بنيت على جمع البضاعة الراكدة أو ما يعرف بـ"الاستوك" من المستوردين وبيعها بسعر رخيص، لكن نجاح المشروع خلق نوعاً من المستوردين، أصبحوا يستوردون بضاعة مخصصة لمحال أبو ريالين والتي يأتي أغلبها من الصين.

وأوضح الغامدي أن محال أبو ريالين، توسعت بطريقة اقتحمت فيها "مجالات بيع" غير تخصصها، فبعد أن كانت محصورة في الخرداوات انتقلت إلى بيع الأدوات المكتبية والقرطاسية، وهو ما حدا بالتجار لتقديم مطالبات تجارية تقضي بمنع محلات أبو ريالين من بيع المستلزمات المكتبية، مستندين في ذلك إلى ضرورة أن يكون السجل التجاري متطابقاً مع نوعية النشاط التجاري المسجل فيه.

ثقافة استهلاكية

من جهته، قال أخصائي التسويق، عصام الكردواي، إن محال أبو ريالين هي نتاج ثقافة استهلاكية منتشرة بين السعوديين الذين اعتادوا على الشراء المفرط للسلع الاستهلاكية المختلفة، إشباعاً لحاجة الشراء وإرضاء للرغبة الكامنة في الإنفاق الاستهلاكي أسوة بالآخرين، مشيراً في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن تجار هذه المحال استطاعوا أن يعزفوا على الوتر الاستهلاكي للسعوديين ببراعة، مما تسبب في انتشار هذه المحلات ورواجها.

وفيما يتعلق بطريقة عملها، أشار الكرداوي إلى أن محال أبو ريالين تقدم أقل الأسعار عن طريق التحكم في هيكل التكاليف الثابتة والمتغيرة، وهي عملية تحتاج إلى إدارة متمرسة، وقياس دقيق، ويتم جني الأرباح من جذب أكبر قدر من المشترين، مما يساهم في زيادة المبيعات، كما تقوم هذه المحال بممارسة الشراء القياسي بكميات كبيرة جداً، وتتحاشى مصروفات الدعاية والإعلان، وتعتمد في نقل الخبر على كتابة "يا بلاش"، في لوحة تتوسط المحل، وهي تكفي لنشر الرسالة الإعلانية بين شرائح المستهلكين.