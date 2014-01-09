مهرب حشيش يستنجد بالأمن السعودي لإنقاذه من الغرق

استنجد مهرب حشيش بالسلطات الأمنية السعودية لإنقاذه من الغرق في البحر الأحمر، وقد لبت طلبه وقامت بمساعدته، وبعد إخراجه قبضت عليه وبحوزته نحو 352 بلاطة حشيش، بالإضافة إلى اثنين من رفقائه.

بدأت الحكاية، بحسب ما أوضحها بيان حرس الحدود السعودي، اليوم الخميس، أنه بعد محاصرة ثلاثة مهربين في عرض البحر الأحمر، على متن واسطة، بعد وردها معلومات تؤكد أنهم مهربون، رمى أحدهم بنفسه إلى البحر في محاولة منه للهرب، لكن بعدها بدأ يستنجد بالدورية البحرية التي حاصرت قاربهم، لإنقاذه من الغرق.

وأضاف البيان: "قامت الدورية برمي أطواق النجاة له، وتوجهت فرق البحث والإنقاذ بقارب مطاطي للموقع للبحث عنه، وقد تم إنقاذه من قبل الغواصين وإخراجه من البحر وهو على قيد الحياة".

وأشار البيان إلى أنه تم القبض عليه ومرافقيه، وبتفتيش الواسطة التي كانوا يستقلونها عثر على كمية من الحشيش بداخل الواسطة، كما تم العثور على عدد 3 جوالات نوكيا وجهاز قارمن جي بي أس، وقد تم التوجه بهم لقطاع الموسم وعند عد الكمية المضبوطة اتضح أن عددها 352 بلاطة من الحشيش تزن 358 كيلوغراماً والعمل جارٍ لاتخاذ اللازم حيال المهربين الثلاثة والمضبوطات وواسطة التهريب .