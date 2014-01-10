الأمطار تواصل هطولها على مختلف مناطق السعودية

استمر هطول الأمطار اليوم على العديد من مناطق المملكة، وكان أبرزها على منطقة الباحة وتبوك والطائف.

حيث هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة والمراكز والقرى التابعة لها، ومحافظات بلجرشي والعقيق والمندق والقرى وبني حسن وغامد الزناد والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها.

وسالت على أثرها الأودية والشعاب، ومنها وادي دوقة ويحر وسبة والرميضة وعياس والجرداء والحجرة ورما وسمعة والشعراء وغليلة وتربة والصد ومشنية والجنش وتربة والحبارى ورسبا والحوية والقرنطة والحميد وهوران ونيرا وممنا.

كما هطلت الأمطار على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومراكزها علقان والطويلات والصدارة والظهر والتويميات وأبو الحنشان ومركز الزيتة وضواحيه، ومركز الوادي الجديد وضواحيه، ومركز البديعة وضواحيه، ومركز شقري وضواحيه، ومركز بجدة وضواحيه، ومركز رحيب وضواحيه، ومركز مغيرا وضواحيه، ومركز المعظم.

كما شملت الأمطار محافظة ضباء شملت مدينة ضباء ومركز الصورة ومركز بئر فحيمان ومركز أشواق والمويلح ومركز أبو سلمة ومركز العمود.

وأما محافظة الطائف فهطلت عليها أمطار متوسطة شملت أحياء وسط المحافظة ومركزي الهدا والشفا وعدداً من المراكز التابعة لها.

وهطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على مدينة عرعر وضواحيها، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظتي رفحاء وطريف، ومركز حزم الجلاميد.