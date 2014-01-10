حل جمعية خيرية في مكة المكرمة لمخالفتها للأنظمة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً يقضي بحلّ إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، لتوقفها عن ممارسة أنشطتها لأكثر من عام، حيث يعد ذلك مخالفة للقواعد التنفيذية للائحة الجمعيات الخيرية بالمملكة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة، خالد بن دخيل الله الثبيتي: "إن المادة (63) من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعدلة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية، نصّت على أن الإيقاف يتم إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، والفقرة (7) نصت على أنه إذا لم تباشر الجمعيّة أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن مباشرة تلك الأعمال لمدة سنة فأكثر مهما كانت، يتم إيقافها عن العمل".

وأكد الثبيتي أنه تبين وجود بعض الملاحظات على الجمعية من خلال الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل المشرفين على الجمعيات الخيرية بفرع الوزارة بمكة المكرمة.

وبين أنه في حالة توافر الظروف واستعداد الجمعية لتفعيل نشاطها بالإمكان لرئيس الجمعية وأعضاء العمومية التقدم مرة أخرى بطلب تأسيس الجمعية ويتم النظر في مدى إمكانية تحقيق ذلك من قبل الوزارة.