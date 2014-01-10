ضبط 35 "مفحطاً" من الطلبة في المنطقة الشرقية

ضبطت الدوريات المرورية في المنطقة الشرقية، 35 مفحطاً خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن الخطة التي تم إعدادها ويطبقها مرور الشرقية خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن المتحدث باسم مرور الشرقية، العقيد علي الزهراني، إفادته بقيامهم بضبط المفحطين، فيما تم حجز المركبات وإطلاق المخالفين بالكفالة، كونهم طلاباً لفترة ما بعد الاختبارات، ليتم بعد ذلك إحالتهم إلى الهيئة الجزائية، لاستكمال إجراءات تطبيق النظام في حقهم.

وأشار الزهراني إلى أن "غالبية المخالفات تمت في محيط المجمعات التعليمية"، واصفاً نسبة المقبوض عليهم في قضايا التفحيط هذا العام بالأقل مقارنة في العام الماضي، الذي تم خلاله إيقاف 217 مفحطاً خلال اختبارات الفصلين الدراسيين.

وتواصل الدوريات المرورية تطبيق خطتها خلال موسم الاختبارات، التي تشمل تعزيز تواجد الأفراد الميدانيين كافة، لضبط الحركة المرورية ومتابعة انتقال الطلاب إلى مدارسهم، من خلال خطة ينفذها 1680 ضابطاً وفرداً، و600 دورية مرور، و130 دورية سرية، و100 دراجة نارية.

وبحسب ما ذكره الزهراني، يواصل مرور الشرقية حملته لضبط المخالفات المرورية. وتم التركيز خلال الحملة على مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف الموبايل أثناء القيادة باليد، والوقوف الممنوع.

وأشار إلى أن عدد المخالفات المرورية التي تم ضبطها بلغت 19.401 مخالفة، تم تحريرها في عدد من محافظات المنطقة الشرقية.