لبنان.. جثة الماجد تسلم إلى السفارة السعودية اليوم

بعد صدور تقرير الأطباء الشرعيين المكلفين أمس الخميس، في ما يتعلق بالدوافع التي أدت إلى وفاة رئيس "كتائب عبدالله عزام" السعودي ماجد الماجد، أعلن السفير السعودي لدى لبنان، علي عواض عسيري، أنه يتوقع أن تسلم السلطات اللبنانية السفارة في بيروت جثمان الماجد الذي توفي في مقر توقيفه لدى الجيش اللبناني بتهمة ترؤس "كتائب عبدالله عزام" المتهمة بتفجيرات وعمليات أمنية أخرى.

وقال السفير عسيري، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إن "النيابة العامة اللبنانية أبلغت السفارة انتهاء اللجنة الطبية من عملها في تشريح الجثة، وأنه تبين لها أن الوفاة حصلت لأسباب طبيعية". وأشار إلى أنه يتوقع أن تتسلم السفارة ظهر اليوم الجثمان، مشيراً إلى أن السفارة مستعدة للقيام بالإجراءات اللازمة لنقله في أسرع وقت ممكن إلى الرياض.

وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود أشار أمس الخميس إلى أن تقرير الأطباء الشرعيين في قضية وفاة ماجد الماجد، صدر مساء أمس. وقال حمود إن مضمون التقرير الطبي أكد مضمون التقرير الأول الذي صدر عن الطبيب الشرعي، مفيداً أن الوفاة ناتجة عن الأمراض والاشتراكات.