لجنة لرصد الآبار المكشوفة في محافظات منطقة المدينة

توجهت خمس إدارات حكومية إلى تشكيل لجنة رئيسية للكشف عن الآبار المكشوفة الارتوازية منها واليدوية في منطقة المدينة المنورة، تتمثل في إمارة المنطقة، والأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، ومصلحة المياه، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر مطلع.

وقال المصدر إنه تم تشكيل لجان فرعية في محافظات منطقة المدينة المنورة، تتمثل في محافظة ينبع، والعلا، وخيبر، وبدر، والمهد، والحناكية، والعيص، والصويدرة.

وجاء ذلك التحرك بعد أن تبين وجود أكثر من 1000 بئر بمنطقة المدينة المنورة بحسب الحصر المبدئي قبل فترة وجيزة، إذ راح ضحية تلك الآبار عدد من الأرواح، نتيجة الإهمال وتركها مكشوفة دون ردمها أو تغطيتها.

وسجلت منطقة المدينة المنورة حالات سقوط لأربعة أطفال خلال الأعوام الماضية، تم إنقاذ حالة واحدة منهم، بينما توفيت الحالات الثلاث الأخرى.