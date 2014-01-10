وزارة الزراعة السعودية تكافح قطع الأشجار "للتدفئة"

تقوم وزارة الزراعة السعودية بحملة جديدة تهدف إلى حظر قطع الأشجار التي تستخدم كوقود في فصل الشتاء، للمحافظة على الغطاء النباتي.

فما إن يحل فصل الشتاء وتحل معه الرحلات البرية التي تتطلب المزيد من الحطب للتدفئة والطهي حتى يبدأ التطفل على المساحات الخضراء. ما دفع السلطات السعودية لحظر قطع الأشجار في الأودية والمنتزهات الوطنية في المملكة عن طريق تكثيف اللوحات الإرشادية في الأسواق؛ لتأكيد الالتزام بقرار منع البيع، خاصة في فصل الشتاء، إلى جانب حملات التوعية بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي.

وكانت وزارة الزراعة السعودية قد فرضت حظرا في يناير 2013 على بيع أخشاب الأشجار المحلية، بعد أن رصدت تناقصا في أعداد الأشجار في المملكة.

كما حرصت الوزارة على اتخاذ قرار منع بيع الحطب والفحم المحلي، وفي الوقت نفسه ساهمت في فتح المجال وتشجيع المستثمرين لاستيراد الحطب والفحم الخارجي؛ لتغطية السوق المحلي.