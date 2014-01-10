وزير الصحة السعودي يعتمد ملياري ريال لمشروع صحي

اعتمد وزير الصحة السعودي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مبلغ ملياري ريال لإنشاء مجمع طبي متكامل بشرق جدة بسعة سريرية مقدارها 1000 سرير، ومبلغ 150 مليون ريال لإنشاء مركز متخصص ومتكامل للإصابات بسعة 200 سرير.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي بن محمد باداود، أن وزير الصحة اعتمد أيضاً مبلغ 125 مليون ريال لإنشاء خمسة مراكز عيادات تخصصية، إضافة إلى مبلغ 45 مليون ريال لبناء مركز أسنان يتضمن 25 عيادة أسنان متخصصة في إسكان محافظة الليث.

وأكد مدير صحة جدة أن هذا الدعم والمتمثل في المشاريع الصحية الكبيرة والجبارة التي حظيت بها محافظة جدة ستسهم بشكل كبير في تحقيق قفزة نوعية في تطوير الخدمات الصحية والعلاجية بالمحافظة.