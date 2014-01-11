السعودية: أحياء من منطقة حائل تغرق في الظلام الدامس

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل عن انقطاع التيار الكهربائي في أغلب أحياء منطقة حائل شمال السعودية، مؤكدة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن البلاغات التي تلقاها الدفاع المدني جراء الانقطاع أكثر من ألف بلاغ.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، الرائد نافع الحربي، أن دوريات السلامة تابعت حالة الانقطاع في أحياء المدينة، وقامت فرق بتفقد المراكز الصحية والتجارية، للتأكد من عمل المولدات الاحتياطية المتوفرة في بعض المراكز بشكل سليم.

وأشار الحربي إلى عدم تسجيل أي حالات تستدعي التدخل من الدفاع المدني خلال فترة الانقطاع، فيما أغلق سوق برزان، أحد الأسواق المعروفة في وسط المدينة، وسط هلع وخوف العديد من المتسوقات اللاتي اكتظت بهن السوق بعد انطفاء النور دون معرفتهم السبب.

وتزامن الانقطاع مع عشوائية في حركة السير، حيث سارع رجال المرور لنشر أفراد الأمن عند الإشارات المرورية ومعالجة الأمر ميدانياً.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء في حائل من جهتها، أن هناك انقطاعاً جزئياً للتيار الكهربائي مساء الجمعة، وجاء في بيان أصدرته أنه "عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم انفصل عن الخدمة خط الربط بين حائل والقصيم نتيجة لعطل طارئ مفاجئ أدى إلى فصل أحمال عن بعض أجزاء المنطقة بما يقارب 234 ميغاوات".

وأضاف البيان أنه "تم الاعتماد على وحدات التوليد بالمنطقة لتغذية باقي الأحمال، مع العلم أنه تمت إعادة خط الربط الساعة السابعة وتسع وأربعين دقيقة، ومن ثم الإعادة لكافة المشتركين المتأثرين".