خاطفا الطفل التركي اعترفا.. والقضية أمام "الادعاء"

أحالت شرطة محافظة جدة إلى دائرة الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام، ملف التحقيق في حادثة اختطاف الطفل التركي محمد نور الدين، بعد استكمال كافة أوراق القضية وتقييد إفادات اثنين من الجناة أقرا بإقدامهما على اختطافه، والمطالبة بفدية لإطلاق سراحه تبلغ 135 ألف دولار أميركي، معترفين بأنهما هددا بأن حياته رهن دفع ذلك المبلغ.

وأفادا في اعترافاتهما، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ"، بأنهما عملا سابقا في التجارة مع والد الطفل ويعلمان بأنه ميسور الحال، ولذلك عمدا إلى تنفيذ مخططهما ومساومته رغبة منهما في الحصول على المال. وخططا بالتنسيق مع الشخص الثالث الموجود خارج المملكة بهدف الاتصال بوالد الطفل عند تنفيذ المخطط حتى لا يتم ضبطهما. وعملا على مدار أسبوع على مراقبة تحركات الأسرة، خاصة الطفل الصغير الذي تيقنا من عدم مقدرته على مقاومتهما وسهولة نقله وإخفائه. ومن ثم قاما باختطافه.

كما أقرا بأنهما استأجرا من أحد مكاتب تأجير السيارات، المركبة التي استخدماها في تنفيذ الخطة حوالي الساعة العاشرة مساء. وقالا إنهما فيما كانا يستعدان لمغادرة الموقع لعدم قدرتهما على تنفيذ مخططهما شاهدا الطفل محمد ينزل من مسكن أسرته متوجها إلى البقالة. وتربصا به في طريق عودته. وما أن اقترب من المركبة المستأجرة حتى قام أحدهما بتكميم فمه وحمله إلى المركبة التي كان الشخص الثاني وصل إليها وقادها للمنزل الذي تم فيه ضبطهما.