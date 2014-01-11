"الأبيض" يكسو تبوك.. والهواة يتفننون بنحت الثلوج

اكتست مرتفعات جبال اللوز بمنطقة تبوك منذ أمس الجمعة بالثلوج التي تزامن تساقطها مع الأمطار التي تغزو المنطقة منذ أيام. وفي حين استنفرت مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، لاسيما الهلال الأحمر والدفاع المدني، لمساعدة الناس وتقديم الخدمات لأي محاصر أو عالق في الأمطار والسيول، تهافت محبو الثلج نحو "جبل اللوز"، متفننين بنحت الثلوج. ولعل الصورة الأكثر تداولاً كانت لمنحوتة "الأفعى الثلجية".

وقد تدافع إلى تبوك العديد من الزوار، على الرغم من أن مشاهد الأبيض ليست جديدة على تلك المنطقة، بل باتت شبه سنوية. ونقلت "واس" انطباعات العديد من الزوار الذين تمتعوا "بالجنرال الأبيض"، منهم على سبيل المثال، عبد العزيز اليامي القادم هو ومجموعة من زملائه من منطقة نجران، الذي قال: حاولنا في الفترة السابقة استباق تساقط الثلج الذي نزل مؤخراً على منطقة تبوك، ولكن لم يتسن لنا المجيء بسبب تضارب المعلومات، وعند معرفتنا بالتوقعات التي تشير إلى معاودة هطول الثلج على جبال اللوز هذه الأيام حرصنا على التواجد قبلها بأيام". كما أكد منصور الرشيدي القادم من منطقة حائل أنه لا يمكن أن يفوت موسم الثلوج في منطقة تبوك نظرا لأنه يستمتع بمشاهدتها ويلتقط الكثير من الصور التي تعد من أجمل الذكريات.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك كانت حذرت يوم أمس الجمعة المواطنين والمقيمين من منخفض جوي حركي يشمل أجزاء من منطقة تبوك متوقعة هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط للثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز". وأهاب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح بن سليمان العنزي الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع التعليمات والإرشادات التي يطلقها الدفاع المدني.