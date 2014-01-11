"الجوازات" تنفي ترحيل مواطن سعودي للصومال

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، المقدم أحمد اللحيدان، أن ما تم تداوله عن ترحيل مواطن سعودي إلى الصومال غير صحيح.

وأوضح المتحدث باسم الجوازات أن الموضوع المتداول عارٍ من الصحة، حيث إن الشخص غير سعودي، وهو صومالي الجنسية، كما صدر في حقه قرار إبعاد، لعدم مشروعية بقائه داخل المملكة.

وأكد اللحيدان أن الأنظمة والتعليمات ستطبق بحق جميع المخالفين دون استثناء.

وكان عمر عثمان غرّد عبر حسابه في "تويتر" بأنه "نعم لقد تم ترحيلي، ووصلت الصومال، وأنا سعودي من أب سعودي، وبسجل مدني سعودي، ومسجل في التأمينات الاجتماعية كموظف سعودي"، فيما تبين رسمياً أنه لا يحمل الجنسية السعودية، وتم ترحيله بسبب مخالفته للأنظمة.

يذكر أن عمر عثمان كان يعمل في إحدى الصحف الورقية شرق السعودية، وله مساهمات في أنشطة تطوعية محلية.