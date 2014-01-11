"مدني الباحة" يفك 107 حالات احتجاز ويتلقى 1300 بلاغ

تواصل مركز القيادة والسيطرة بالباحة في استقبال البلاغات من المواطنين نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، بعد توجيه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد علي بن عبدالله السواط، بتطبيق خطة الطوارئ والإسناد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالمنطقة والمعتمدة من قبل أمير منطقة الباحة، كما تم انعقاد اللجنة الفورية للدفاع المدني بمدينة الباحة، وكذلك انعقاد اللجنة الفورية الفرعية بمحافظة قلوة.

وقد بلغ عدد البلاغات التي استقبلها مركز القيادة والسيطرة بالباحة أكثر من 1300 بلاغ، تنوعت بين احتجاز مركبات وانهيارات صخرية، ودخول المياه إلى بعض المنازل، وانقطاع طرق، وقد تعاملت معها فرق الإنقاذ حسبما يقتضيه الموقف نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

وقد وجه مدير عام الدفاع المدني، اللواء سليمان العمرو، بدعم مديرية الدفاع المدني بالباحة بأربع فرق إنقاذ وإسعاف من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

كما قامت الفرق الميدانية بفك 107 احتجازات ما بين احتجازات أشخاص ومركبات في كل من مدينة الباحة ومحافظات المخواة وقلوة والمندق وبلجرشي ومركز بيدة كما داهمت السيول 14 منزلاً، ثلاثة منها في مدينة الباحة، وستة في قلوة، وثلاثة في المندق، واثنان في القرى، وقد جرى إيواء أسرتين، واحدة في الباحة والأخرى بمحافظة المندق.

وقد وجه العميد السواط بدعم إدارة الدفاع المدني بمحافظة قلوة بثمانية فرق إنقاذ سريع بواقع 3 أفراد وضابط لكل فرقة لمواجهة الموقف، كما تم التوجيه بإغلاق جميع العقاب التي تربط "السراة" بــ"تهامة"، ومنها عقبة الباحة وعقبة حزنة وعقبة الأبناء وعقبة قلوة وعقبة ذي منعاء وعقبة سبة تحسباً لأي طارئ.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع الإخوة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من وادي سبة ووادي دوقة وسيالة التي تصب من قلوة إلى الشعراء إلى الحجرة ثم الليث، إضافة لأودية هوران وممنا ونيرا التي تصب في وادي الأحسبة ومن ثم وادي القنفذة وعدم محاولة عبورها لما تشكله من خطر محقق.