الطائف تحتضن محمية خاصة للمحافظة على النمر العربي

تسعى محمية خاصة في محافظة الطائف بمساعدة الهيئة السعودية للحياة البرية للمحافظة على النمر العربي الذي يعتبر من أكثر الحيوانات المعرضة للانقراض، وذلك بالتناسل والتكاثر.

وتضم المحمية أكثر من 90 كاميرا لمراقبة وتدوين التغيرات التي تطرأ على الغابة بحثا عن النمر العربي.

واعتاد عبدالله مراقب حركة النمر العربي جنوب السعودية وجنوب غربها، منذ 6 سنوات على السير عدة كيلومترات، ليضع ما يزيد على تسعين كاميرا، لتدوين ملاحظة يومية عن التغيُّرات التي تطرأ على هذه الغابة بحثاً عن النمر العربي.

وتعتبر صفات النمر العربي غريبة، فهو خجولٌ جداً، لا يظهر إلا وقت البحث عن فريسة، وإذا خرج من مخبئه فهو يرش بولَهُ على حدود منطقته، وذلك لتحذير الحيوانات المفترسة من الاقتراب ودخول حيّزه.

وفي محمية خاصة بمحافظة الطائف، ساعدت الهيئة السعودية للحياة البرية، على المحافظة على هذا النوع بالتناسل والتكاثر، وإنشاء سياج بمساحة 350 متراً.

ووصلت أعدادُ النمر العربي في هذه المحمية إلى تسعة ذكور وأنثى واحدة.