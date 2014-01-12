"العمل" تحذر من التعامل مع مكاتب استقدام الإثيوبيين

حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام هناك، أو التعامل مع من يدعي أنَّه قادر على استقدام عمالة إثيوبية إلى المملكة.

ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت الوزارة بعض الإعلانات الصحافية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب إثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد.

وتؤكد وزارة العمل في هذا السياق أن الجهات المسؤولة في إثيوبيا سبق أن أعلنت رسمياً عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى جميع الدول العربية، ابتداءً من أواخر شهر ذي الحجة الماضي ولمدة 6 أشهر.

التحذير جاء حرصاً من الوزارة على مصلحة المواطنين، ولضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من قبل مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة, لاسيما أن الحكومة الإثيوبية ألغت تصاريح جميع مكاتب تصدير العمالة المنزلية.

وقد أوضحت سابقاً الجهات المسؤولة في إثيوبيا أن الحكومة الإثيوبية تقوم الآن بدراسة للأنظمة والقوانين المعمول بها حالياً في تصدير العمالة للخارج، كما تعمل الحكومة الإثيوبية على سن إجراءات جديدة لتعزيز آلية تنظيم العمل في الخارج.

وسبق لوزارة العمل أن أعلنت عن إيقاف الاستقدام من إثيوبيا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة جاهدة على توقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع عدة دول، بغية فتح أسواق جديدة للاستقدام.