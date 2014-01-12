المواطنون يراسلون الشورى حول مهام "مكافحة الفساد"

تلقى مجلس الشورى العديدَ من رسائل المواطنين التي تتضمن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وآلية عملها، وجهودها في محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، ومقترحاتهم لتطوير عمل الهيئة وأدائها.

وسيتم عرضها على رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف خلال حضوره بناءً على طلبه الجلسة الثالثة لمجلس الشورى من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي يعقدها، غداً الاثنين، لإطلاع المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد.

كما سيجيب عن استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة.

وكان مجلس الشورى قد أتاح عبر بوابته الإلكترونية المجال أمام المواطنين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعمل لجنة حقوق الإنسان والعرائض على تصنيف تلك الأسئلة والاستفسارات ومن ثم طرحها على في جلسة الغد.