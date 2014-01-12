دراسة: قبول للممرضة السعودية بنسبة 95%

كشفت دراسة بحثية علمية أجريت على 302 شخص منهم 149 مريضاً، و153 مرافقاً عن مدى رضا المرضى المنومين في المستشفيات ومرافقيهم من أسرهم، عن أداء الممرضة السعودية، وانطباعاتهم حول التعامل معها في عدة جوانب، حيث بلغت نسبة الرضا العام قرابة الـ 95%، من مجموع الإحصائيات.

وتناولت الدراسة التي أعدتها عميدة كلية التمريض بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتورة هيا الفوزان، سبعة محاور هي: "المعرفة بأصول مهنة التمريض وتقديم المعلومات، والمهارات السريرية، والعناية بالمريض، ومهارات التواصل، والقدرة على اتخاذ القرار، وإشراك الأهل في رعاية المريض، والسلوك المهني للممرضة".

وتطرقت الدراسة التي نشرت في الدورية الأميركية لأبحاث العلوم الطبيعية Journal of Natural Sciences Research في ديسمبر الماضي إلى أن 80% أبدوا رضاهم عن معرفة الممرضة السعودية بأصول مهنة التمريض وتقديمها للمعلومات، كما أن 89.4% أكدوا رضاهم عن المهارات السريرية، و89% عبروا عن رضاهم حول العناية بالمريض من قبل الممرضة السعودية.

فيما أشار 95.4% إلى رضاهم عن جانب مهارات التواصل، و90% أكدوا رضاهم عن قدرة الممرضة السعودية على اتخاذ القرار، وعبر 93.4% عن مدى رضاهم عن إشراك الأهل في رعاية المريض، وأخيرا أكد 92% على رضاهم عن السلوك المهني لدى الممرضة السعودية.

وتعدّ الدراسة البحثية التي تمت بتمويل من مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالجامعة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وأجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز في الأحساء، ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، حيث تلقت الدكتور هيا الفوزان التقدير والإشادة من قبل قيادات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بهذه الدراسة التي حازت على قبول النشر في مجلة علمية عالمية مرموقة.