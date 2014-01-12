شراكة بين رعاية الشباب وجمعية المساعدة على الزواج

وافق الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب، على إقامة شراكة دائمة بين بيوت الشباب والجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري.

ويقدم من خلالها بيت الشباب بجدة جميع الإمكانات المتاحة للشباب المقبلين على الزواج من خلال الجمعية الخيرية.

وتتمثل الشراكة في منح تخفيض 50% من قيمة بطاقة العضوية واستخدام القاعات والمسرح لإقامة الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، وكذلك دورات تدريبية للموظفين مع شراكة إعلامية ليتم من خلالها وضع لوحات تعريفية وشعارات الجمعية الخيرية داخل بيت الشباب، ووضع اسم الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب على أي دليل تعريفي أو شعارات أو إعلانات لبيوت الشباب في مقر الجمعية وفروعها.