صحيفة "الشرق" تعفي جاسر الجاسر من رئاسة تحريرها

كلفت الجمعية العمومية للمؤسسة الشرقية للصحافة والإعلام سعيد معتوق العدواني بمنصب رئيس تحرير مكلف لصحيفة الشرق.

وذلك بعد أن أعلنت إعفاء رئيس تحريرها، جاسر الجاسر بعد عام من توليه هذا المنصب، كما شكلت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديدا للصحيفة مدته أربع سنوات.

وحول سبب الإقالة، قال جاسر الجاسر، في حديثه لقناة "العربية": "وضع المؤسسة المالي وضياع حقوق العاملين، هو السبب خلف الإقالة، والصحافي لا يستطيع أن يقدم عمله في حال غياب حقه، فهو لا يعمل بالمجان بكل تأكيد".

وأضاف الجاسر، "هذه المعاناة التي يمر بها العاملون في المؤسسة، سببها الرئيسي وزارة الإعلام، وذلك لأنها سمحت للصحيفة بمباشرة عملها دون استكمال رأس مالها، وكان الواجب أن لا تتخاذل بصفتها الهيئة الإشرافية".

وأضاف: "طالبت بحل هذه المشكلة ولم يتم اتخاذ أي إجراء، ومن هنا جاءت إقالتي، والشرق منذ بدايتها وهي تعاني من نقص في رأس المال".