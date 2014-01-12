صحيفة الندوة تعود بثوب جديد يحمل اسم "مكة المكرمة"

دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز صحيفة "مكة المكرمة" خلال حفل أقامته مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، بحضور وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة صالح كامل، وعدد من المسؤولين والإعلاميين ورجال الأعمال، أمس في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في المدينة الجامعية بجامعة أم القرى.

وألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكة للطباعة والإعلام صالح بن عبدالله كامل كلمة قال فيها " لقد شاء الله في هذا المناخ العابق بالإيمان المتوهج بالنور أن ينطلق الإصدار الخاص لصحيفة مكة المكرمة يوم الأحد 11 ربيع الأول 1435هـ ثم العدد الأول يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1435هـ الذي يتزامن مع تاريخ مهم في العالم الإسلامي".

وقال رئيس تحرير الصحيفة، عثمان الصيني، في لقاء هاتفي عبر قناة "العربية": "ما يميز هذه الصحيفة الجديدة هي طريقة العمل، أما المدارس الصحافية المتعارف عليها فمازالت نفسها".

وأضاف الصيني "القنوات الآن هي من ينقل الخبر بعد أن كانت الصحف هي الناقل الأول، والآن ربما الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعية أصبحت هي النقال لأهم المواضيع المحلية".

وأفاد رئيس تحرير صحيفة مكة المكرمة: "الصحيفة لن تكون خاصة بمكة فقط ولكن أخبار مكة لها الأولوية، وسوف تكون هذه الصحيفة للجميع بكل تأكيد".

من جانبه ألقى وزير الثقافة والإعلام كلمة أوضح فيها أن الجميع يجتمعون لينطلق صوت قديم جديد أصيل في جذوره حديث في تقنياته وتطلعاته وآماله وهو صحيفة مكة المكرمة.

وقال: "نحن أمام نقله نوعية لصحيفة مكة المكرمة بثوبها الجديد، بعدما كانت تحمل اسم الندوة وبداية لانطلاقتها المباركة لابد لنا أن نثمن الرعاية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين - لهذه الصحيفة باسمها الجديد مكة المكرمة امتداداً لرعايته الكريمة ودعمه السخي المتتابع لصحيفة الندوة العريقة حتى كان الركيزة الأساسية لهذه الصحيفة باسمها الجديد، ويتناغم هذا الدعم السخي مع اهتمامه ورعايته لمكة المكرمة البقعة المقدسة حرماً ومشاعراً ومقيمين وزائرين وما شهدته في هذا العهد الزاهر من تطور ورعاية وعمران وعناية"

عقب ذلك قام الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق العدد الخاص لصحيفة مكة المكرمة والتوقيع على العدد الأول من الصحيفة إيذاناً بانطلاقتها كأحدث صحيفة سعودية بعد إجراء العديد من الخطط التطويرية المتكاملة منذ ما يربو عن العام لتنطلق وفق معايير مهنية متقدمة مستعينة بأحدث ما توصلت إليه الصحافة الحديثة من رؤى منهجية.