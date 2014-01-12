لابد من مراقبة أصحاب السوابق.. وإلاّ..

لا أخال وزارة الداخلية تبخل فى إعطاء فترة الاستماع لمن لديهم حلول تقنية لمراقبة أصحاب السواق. فقبل الأنظمة الإلكترونية وأسورة التحرّك كانوا في الغرب يطلبون من كل من أفرج عنهم من ذوي السوابق الخطرة كالاغتصاب والتحرش، يطلبون منهم كجزءاً من شرط إطلاق السراح أن يراجع وبشكل يومي أو أسبوعي مركز الشرطة الذي يختاره. وإذا لم يُنفذ يُلقى القبض عليه بتهمة الإخلال بشروط الإطلاق.

وقي قراءة متأنية لأخبار نشاطات الأمن - أثابهم الله - تمر جملة "وكان المقبوض عليه من أرباب السوابق"، وهذا يُثير سؤالاً عن كيفية جعل صاحب سوابق يأخذ ما يشاء من حرّية الحراك، حرّاً طليقاً كأنّ شيئاً لم يكن، ويرتكب ذات الجناية مرة أخرى.

أتحدّث عن قضية التحرش بالطفلة الذي حدث فى المنطقة الشرقية، وعن تصريح المتحدث الأمني هناك بأن المشتبه به من أرباب السوابق، والسؤال القائم وغير المردود عليه هو ماذا كان يعمل صاحب سوابق داخل عمارة سكنية تقطنها عوائل؟

وقد وصلت تقنية المراقبة فى الدول الأخرى إلى موقع متقدم بحيث جاء العلم بشرائح يجري ربطها على ظهور الأسماك والطيور والوحوش التي يراد دراسة تحركاته وتوجهاتها، وتُعطي تلك دراسة دقيقة ورصداً لجميع حركات سير المستهدف بالدراسة، وتلك تستمرّ من ثلاثة إلى ستة شهور وتبنتها دوائر الضبط في الغرب بواسطة أسورة يُطلب من المفرج عنه بشروط لبسها طواعية في مكان مختف لا يُثير الانتباه والإحراج. ولو حاول نزعها أو العبث بها لضاعف القاضي مدة محكوميته. وأي حراك منه هنا أو هناك يمكن قراءته على شاشة في دائرة شرطة المنطقة يُحدد التوجه والوقت والدائرة الجغرافية. ويُحرر صاحب السوابق من ذاك الالتزام بأمر من القاضي، متى ما أظهر حسن سلوك مستمراً.

كذلك فأخال أن حاشية الاهتمام من أولياء أمور الصغار هشّة، فصحيح أن مثل هذه الحوادث معزولة، إلا أنه - إذا لم تُعط الانتباه المطلوب - ستنمو بمساعدة البيئة والجغرافية في بلدنا. والنظرتان ضروريتات لجعل المختطف والمتحرّش يحسب حساب النتائج.



*نقلاً عن "الرياض"