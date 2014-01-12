وزارة الصحة السعودية توقع عقوداً بأربعة مليارات ريال

وقع وزير الصحة السعودي عبدالله الربيعة مجموعة من عقود مشاريع صحية تتجاوز قيمتها أربعة مليارات ريال، وذلك لخدمة المرضى بكافة مرافق وزارة الصحة.

وتشمل هذه المشاريع عدة مجالات صحية منها الإنشاء والإحلال وتطوير البنية التحتية وتقنية المعلومات، وأضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هذه العقود تأتي استكمالاً للمشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك سعياً منها لخدمة المريض والمساواة في توزيع الخدمات الصحية.

ومن جهته، قال الربيعة لقناة "العربية"، الأحد، إن عدد العقود الموقعة وصل 30 عقداً، اشتملت على إنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك استكمال بنى تحتية لمستشفيات قائمة، وكذلك تجهيزات لمستشفيات اكتملت وسيتم تشغليها هذا العام.

وكشف الوزير عبدالله الربيعة عن تشغيل 46 مستشفى جديداً في القريب المنظور، معلناً توجه وزارته إلى الاستثمار في تقنية المعلومات، بحيث ينتقل القطاع تدريجياً من الصحة الورقية إلى الصحة الإلكترونية.

وأوضح الوزير مفهوم الصحة الإلكترونية بربط كافة مرافق وزارة الصحة عبر شبكة حاسوبية تمكّن من توفير معلومات المريض في أي مكان في الدولة.

أما بخصوص القدرة الاستيعابية لمستشفيات المملكة السعودية فقد كشف الوزير أنها مستقرة الآن في حدود 38 ألف سرير، لكن هذا العدد سيرتفع بحلول عام 2020 إلى 70 ألف سرير.