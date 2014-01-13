انهيار مسجد قيد الإنشاء في مكة وإصابة 6 أشخاص

انهار مسجد قيد الإنشاء بحي العسيلة في مكة المكرمة، وحضرت وحدات من فرق الدفاع المدني، وتم إنقاذ 6 أشخاص أُصيبوا نتيجة سقوط سقف المسجد الذي لايزال تحت الإنشاء، ووقع ذلك أثناء أعمال الصب، وتقدر أبعاده بـ15*25م.

وبيّن الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، لـ"العربية" أن فرق الدفاع المدني باشرت المهمة في وقت قياسي وإنقاذ المصابين وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، ومازالت أعمال رفع الأنقاض قائمة للتأكد من عدم وجود محتجزين أسفل الأنقاض.

كما تم تشكيل لجنة من عدة مكاتب هندسة وأمانة العاصمة المقدسة لتحديد الأسباب التي أدت إلى الانهيار.