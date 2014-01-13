تدشين مشروع لرعاية مرضى الكُلى في الرياض وجدة

يدشن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز نيابة عن العاهل السعودي، مساء الأربعاء المقبل في الرياض، مشروع مؤسسة خادم الحرمين الشريفين العالمية للأعمال الإنسانية لرعاية مرضى الكُلى.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية يأتي هذا التدشين ضمن المرحلة الأولى لتشغيل مشروع المؤسسة في كل من الرياض وجدة، الذي سيتبعه إطلاق باقي المراكز في عدد من مدن السعودية.

وجرى توفير 1000 جهاز معزز بأحدث تقنيات الغسيل الدموي في هذه المراكز ليكون المخصص منها للرياض وجدة 475 جهازاً، لتشغيل المشروع.

كما تنطوي المرحلة الثانية للمشروع على تدشين مراكز تشمل مدينة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، ورفحاء، التي سيخصص فيها 230 جهازاً للغسيل الكلوي للمرضى المحتاجين، بينما ستخصص المرحلة الثالثة من تدشين المراكز لخدمة عدد من مدن المملكة بواقع 295 جهازاً.

ومن المخطط له أن يجري توفير الغسيل الدموي في مختلف مراكز الكُلى في مدن السعودية لخمسة آلاف مريض على مدى سبع سنوات.