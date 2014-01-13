كيف نشعل تنافس التنمية بين المناطق؟!

وجدتُني مشدوداً إلى الندوة التي أعدها الزميل منصور الجفن عن (تعديل نظام المناطق)، فقد ناقشت موضوعاً يتعلق بالمعوقات الإدارية والمالية التي تقف حجر عثرة أمام تطوير التنمية في مختلف مناطق المملكة.

الموضوع أثار في الذهن التساؤل حول سبب إخفاقنا في تحقيق أهداف خطط التنمية في جميع مناطق المملكة ال13، حيث الشكوى من التفاوت وعدم العدالة في توزيع الخدمات الحيوية والإنسانية (صحية وتعليمية واجتماعية) وتمركز القطاعات الرئيسة في ثلاث مناطق هي الرياض وجدة والشرقية!

أعتقد أن الإجابة تكمن في وجود تحديات ومعوقات تواجه أمراء المناطق تشمل الإدارة البيروقراطية والمركزية والصلاحيات المالية، كما تشمل ضعف نظام (المناطق ومجالس المناطق) .. ما يستدعي إعادة نظر شاملة في جميع العناصر السابقة التي يمكنها تحسين الصورة المتداعية وفي هذا الإطار أقترح:

إصلاح نظام المناطق وتطويره والانتقال من الإدارة المركزية إلى إدارة تتمتع بصلاحيات شاملة ومباشرة وأن تخضع جميع القطاعات الحكومية لإشراف مباشر من أمير المنطقة فيرتب أولوياتها من المشاريع المهمة ويتحمل مسؤولية تنفيذها بوقتها المحدد وبمواصفاتها المعتمدة.

مراجعة نظام المناطق وتطويره كل 5 سنوات، لتتسع الفرصة أمام التعرف على الثغرات ونقاط الضعف، ومن ثم العمل على تلافيها وتقوية النظام ليخدم الوطن بالمستوى المطلوب.

ربط استمرار المسؤولين بمدة 4 سنوات، يتم تمديدها وفقاً لنجاح المسؤول في تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة لمشاريع التنمية والبنية التحتية والنهوض بمستوى المنطقة.

إعادة هيكلة الميزانية العامة لتوزع وفق احتياجات كل منطقة، مع تخصيص عوائد استثمارات المنطقة لميزانيتها الذاتية حتى تستطيع الصرف على مشاريعها، ويخفض اعتمادها على ميزانية الدولة النفطية.

وفي اعتقادي أنه إن تم العمل على تطوير نظام المناطق، وتم منح أمرائها صلاحيات واستقلالاً إدارياً ومالياً، فذلك سيشعل حماس المنافسة المناطقية من أجل التطوير وتحقيق التنمية المستدامة...أما إذا قابلنا فكرة تطوير نظام المناطق بالرفض، فهل سيتغير الحال عند وصولنا للخطة التنموية العاشرة؟!

الإجابة.. هي مفتاح الولوج للصورة المثلى.

*نقلاً عن "الرياض"