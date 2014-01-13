ليلة في صحراء السعودية أغلى من أرقى فنادق العالم

مع اقتراب الإجازة واخضرار الأرض بعد الأمطار التي عمت السعودية، يقصد الكثير من السعوديين الصحراء للتخييم والترفيه عن النفس، وأدى هذا الإقبال الكبير على المخيمات بخاصة الجاهزة منها إلى رفع تأجيرها إلى 3000 ريال في الليلة الواحدة.

هذه المخيمات ينفق عليها الشباب مبالغ كبيرة لتجهيزها وصيانتها مع دخول فصل الشتاء حتى تتوفر بها مستويات مرتفعة من الترفيه، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى من إطعام وإنارة وحطب للتدفئة.

كما يرى البعض أن هذه المخيمات تسرق من الشباب أوقاتهم بعيدا عن جو الملل والسآمة، ما يعود عليهم بالنفع الكثير، وتبرز مواهبهم في مجالات مختلفة وتعزز العلاقات الاجتماعية كونها المتنفس الوحيد لهم بديلا عن قيود المدينة، ولا تحظى المخيمات باهتمامات الشباب فحسب، بل تجد أيضاً اهتماماً لدى العائلات التي تلجأ إليها في الإجازات.