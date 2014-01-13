السعودية.. العثور على جثة مفقود بقلوة بعد بحث ليومين

تم العثور على جثة الوافد المفقود بمحافظة قلوة يوم، الاثنين، في وادي مشية بدوقة باتجاه الشعاب اليماني.

وذلك بعد أن استمرت أعمال البحث عن المفقود لليوم الثاني على التوالي، وذلك بإشراف ميداني من قبل مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة لشؤون العمليات العقيد محمد بن معيض الزهراني.

وقد اجتاز فريق البحث العديد من العوائق الطبيعية مثل كثرة الآبار في الموقع، وكذلك وجود عدد من المزارع المحيطة بالوادي والتي امتلأت بالمياه والوحل، وتم استخدام عدد من الكاميرات للبحث داخل الآبار الموجودة في الموقع، كما شارك في البحث أكثر من 280 ضابطا وفرد أمن .

وأثنى مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي السواط، على عمل المتطوعين الذين يزيد عددهم عن 50 متطوعاً، ومشاركتهم رجال الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ.

وفي محافظة المندق يقوم رجال الدفاع المدني وأعضاء لجنة الدفاع المدني، في فتح الطرق بقرية السحيرة التابعة لقرية البيضاني، وتقديم الإغاثة لعدد من الأسر المحتجزة، وكذلك تقديم الخدمات الطبية لهم .