هيئة السياحة: جدة تنتظر مليون سائح خلال عطلة الربيع

تتوقع عروس البحر الأحمر جدة أن يتجاوز عدد السياح والزوار لها خلال فترة إجازة الربيع البالغة 12 يوما المليون سائح من عموم مدن ومناطق المملكة، وفق ما أكده مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري.

ونقلا عن صحيفة "الرياض" قال العمري إن الفعاليات السياحية لإجازة هذا العام بدأت فعليا بانطلاق مهرجان "هيا جدة" مطلع الأسبوع، إلا أن الحدث المختلف هذا العام هو مهرجان "جدة التاريخية" والذي سينطلق يوم الخميس القادم بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وتحت رعاية أمير مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، سيسعى لاستقطاب مليون شخص يستمتعون بمعايشة جدة التاريخية وما كانت عليه الحياة فيها قبل 60 عاما، حيث سيتضمن المهرجان مختلف نوعيات الألعاب الشعبية والموروث الحجازي القديم وسيتواجد رواة الشعر والقصص إضافة الى الأكلات الشعبية المختلفة وخصص للمهرجان عموم المنطقة التاريخية القديمة بدأ من ميدان البيعة الى شارع قابل وحارة الشام والمظلوم واليمن والبحر.

وأشار العمري إلى أن إدارته أوقفت جميع الإجازات الخاصة بمنسوبيها من مفتشين ومراقبين في المنطقة وبدأت فعليا بجولات يومية مكثفة على عموم الفنادق ومواقع الإيواء السياحي من شقق مفروشة وخلافه في مدينة جدة.

وأوضح أن الهاتف السياحي الموحد 199888 جاهز للعمل وتلقي عموم الاستفسارات من الجمهور على مستوى المملكة وليس لجدة فقط كما أنه يستقبل أي شكوى أو ملاحظة أو مقترح منهم على مدار الساعة.

وذكر العمري أنه ومن خلال اجتماعات مجلس التنمية للمنطقة هذا العمل فضل عدم إقامة فعاليات في منطقة كورنيش جدة وتركها منطقة مفتوحة أمام المتنزهين والزوار للاستمتاع بشواطئ جدة الجميلة بشكل طبيعي وحر في حين ستكون الفعاليات المصاحبة للمهرجان والمخصصة للإجازة في المراكز التجارية والمولات والأسواق التي تكثر في مختلف أنحاء جدة.