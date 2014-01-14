أمانة مكة "تنزه" موظفيها عبر مخيم بري

افتتح أمين مكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار، المخيم البري الواقع في ضاحية البوابة مدخل مكة طريق جدة السريع، وذلك ضمن برنامج التواصل الاجتماعي الذي تنفذه الأمانة مع الجمهور الداخلي لموظفيها، والذي يتخلله عدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافية إلى عدد من العروض والألعاب الشعبية.

وفي حديث خاص لـ"العربية نت" قال البار إن "الأمانة حريصة على إقامة الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تساعد على خلق بيئة تفاعلية بين الرؤساء والمرؤوسين وكسر حاجز الروتين والعمل على توطيد العلاقات وتقوية أواصر الإخاء بين الموظفين وإيجاد قاعدة تعارفية قوية بينهم، وذلك للوصول إلى ما يسعى إليه الطرفان في تحقيق النجاح".

ورداً على سؤال "العربية نت" حول إقامة هذا المخيم "الخاص" للأمانة، هل يمنح الضوء الأخضر لأهالي مكة بالتخييم البري، أشار إلى أنه "لا مانع من تخييم الأهالي واستخدام المنطقة للترفيه، لكن تخضع العملية لشروط لابد من توفرها من اشتراطات السلامة، وهناك جهات أخرى ترعى هذا الأمر، فإذا حصل الترخيص من قبل الجهات ذات العلاقة فلا مانع من ذلك".

وحول تطلعات الأمانة في إيجاد مواقع ترفيهية يتنفس فيها الأهالي بمكة، لفت إلى "أن هناك اجتماعا عقد بالأمس مع الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة، وتدارسنا مشروع المنتزه الوطني الذي سينفذ في منطقة البوابة، طريق جدة السريع على مساحة كبيرة، ونتمنى أن يرى النور ويكتب له النجاح لخدمة أهالي مكة وزوراها".