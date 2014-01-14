الإسكان... توالدوا!

قبل سنوات كنت في زيارة لإحدى الدول الإفريقية، ويومها كانت(طُـرْفَـة أو نُـكْـتَـة) تَـتَـرَدّد عند الشّـعب البسيط هناك.

فالرئيس الصّغير في السِّـنّ الذي جاء بانقلاب عسكري، ووعد بإجراء انتخابات رئاسية، كان عمره في كل شهر وعند أيِّ مناسبة رسمية يزداد عدة سنوات، أما السبب فلكونه أَعْــلَــن تَـرَشّـحَـه، ومن شروط الرئاسة في ذاك البلد أن لا يَـقِـلّ عمر الرئيس عن (40 سنة)!!

ذلك المَـشْـهَــد تذكرته ووزارة الإسكان تُـعْـلِــن آليات وشروط الوصول لبرنامج (إسكان أو أرض وقَــرْض)، فـمَـن أعمارهم تقل عن (25 عاماً) محرومون، وكلما زاد العمر زادت فُـرُص الوصول للسّـكن؛ وعليه فهل نتوقع أن يُـعِــيْـدَ المواطنون النّـظر في أعمارهم، وأن تَـقْـفِــز فَـجَـأَة بطريقة أو أخرى!

المواطنون يعانون من غلاء الأسعار، ومن لهيب نيران الإيجار؛ وهم عطشى لِـعُـشِّ صغير يحتضن أطفالهم؛ ولذا لا أستبعد أن يعمل بعضهم المستحيل للفوز بذاك السّـكن المنتظر!!

فغير زيادة الأعمار قَـد نشهد ظاهرة (تَـوَالُــد)؛ فكثرة الأولاد تَـجْـلِـب المزيد من النقاط، والمراكز الطبية المتخصصة في الإخصاب والإنجاب ربما راجت سوقها، ولاسيما في ميدان البحث عن التوائم!!

أيضاً قد نرى ظهور تجارة الزواج على الوَرَق، فعدد الزوجات كَـفِـيْـلٌ بعدة نقاط، أو العكس فالمطلقة تكسب عدة نقاط؛ والغريب أنه وحسب تصريحات مسئولي وزارة الإسكان؛ فمن تنطبق عليه كلّ الشروط قد لا يحصل على شيء !!

ياسادة ياكرام الكثير من المواطنين يعيشون (أزمة سَــكَـن)، وبعد طول انتظار وأمل صُـدموا بتلك الشروط التعجيزية المعقدة!!

وهنا المؤكد أن برنامج إسكان بتلك الآلية التعجيزية المستحيلة، وبطء التنفيذ للوحدات السكنية، لن يحلّ (معضلة الـسّـكن)!!

أمـا الحلّ السهل السريع فَـ (بَـدل سَـكَـن) مناسب، مع السيطرة على أسعار العقار، هذا هو الحَــلّ باختصار.

*نقلاً عن "المدينة"



