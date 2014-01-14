السعودية: 86% من ميزانية "التربية" أجور للموظفين

قال مسؤول سعودي إن 86.5% من ميزانية التعليم العام في المملكة تم تخصيصها أجوراً للعاملين في هذا القطاع.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الشثري في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن ميزانية الوزارة لهذا العام تبلغ 121.3 مليار ريال، منها 104 مليارات ريال قيمة أجور العاملين طيلة 12 شهراً.

وأكد أن ميزانية هذا العام تضمنت مشاريع جديدة وتعزيزاً لمشاريع قائمة بمبلغ 4 مليارات ريال، شملت مشاريع مدرسية جديدة بعدد 275 وبتكلفة تتجاوز ملياري ريال، وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ 750 مليون ريال، ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ 75 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء عدد 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ 100 مليون ريال، ومشروع الخدمات اللوجستية لتطوير المستودعات بـ100 مليون ريال، ودمج المدارس الصغيرة بمبلغ 45 مليون ريال، وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 60 مليون ريال.

وأشار الشثري إلى قيام الوزارة بزيادة في مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال مع زيادة في بعض بنود التشغيل الذاتي، وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس، وإحداث 6000 وظيفة، ما بين 4000 تعليمية، 2000 وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال، وتعديل 2710 وظيفة تعليمية، و4213 وظيفة إدارية.