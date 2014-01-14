الخارجية السعودية: متوسط أعمار السفراء 57 عاماً

كشفت وزارة الخارجية أن عدد الوظائف التعاقدية لدى البعثات السعودية في الخارج يبلغ 1346 وظيفة تعاقدية، بينما يشغل سعوديون 32.62 في المئة من الوظائف في سفارات المملكة، لافتة إلى أن هذه النسبة ترتفع سنوياً طبقاً لخطة استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضح مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة أن إجمالي عدد موظفي البعثات من ديبلوماسيين وإداريين يبلغ 1632 موظفاً، وأن المتوسط الكلي لأعمار السفراء السعوديين 57 عاماً، نافياً ما ذُكر عن أن معظمهم طاعنون في السن.