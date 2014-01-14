السعودية.. جمعية الوداد تشدد على شروط احتضان الأطفال

يدخل الطفل نايف عامه الرابع لا يعرف من الحياة سوى لحظات بسيطة ووجوه مختصرة تعمل على رعايته وتربيته. كان قدره في الحياة أن يعيش هكذا يتيماً مع إعاقتين تلازمانه: ضمور في المخ مع تأخر في النمو الحركي واللغوي.

هذا وتهدف جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام مجهولي الأبوين بمكة المكرمة إلى معالجة قضاياهم وتقديم الرعاية الفائقة لهم من خلال آليات وأساليب حديثة مبنية بأسلوب شرعي معتمد على القَرابة والرضاع والتشجيع على الاحتضان بشرط الإرضاع بأسلوب يحقق الهدف واختيار الأسرة الحاضنة التي تتوفر فيها الشروط اللازمة.

وتسعى جمعية الوداد الخيرية إلى وضع شروط الاحتضان التي تكفل للطفل اليتيم حياة كريمة على أن تكون الأسرة المحتضنة سعودية مكونة من زوجين ولا يتجاوز سنّ الزوجة الخمسين عاماً مع كشف طبي يوضح خلو الأسرة من الأمراض المعدية، مع البحث عن سيرة وصلاحية الأسرة لرعاية الطفل.

وقد لا تبحث بعض الأسر الحاضنة عن مصروف شهري للطفل من قبل الجمعية، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تجري اتفاقا مع الأسر الحاضنة بتخصيص ثلاثة آلاف ريال من قبل الوزارة للطفل اليتيم تضعه الأسرة في حساب خاص للطفل وتدخره له حتى يصل سن البلوغ.