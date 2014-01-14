الشورى السعودي يستنكر التأخر في رفع قضايا الفساد

استنكر أعضاء مجلس الشورى السعودي قبول رئيس هيئة الفساد محمد الشريف أعذار بعض الجهات الحكومية في عدم إبداء تعاونها مع الهيئة وعدم كشف معلومات لها بحجة السرية.

محاور كثيرة نوقش فيها رئيس الهيئة في جلسة عقدت معه صباح اليوم ارتكزت أغلبها على سبب تأخره في رفع قضايا الفساد التي كشفها ورصدها في تقرير قدمه للمجلس قبل أسبوعين.

وذكر رئيس الهيئة في تقريره السابق أن الهيئة وقفت على أربع 100 مشروع حكومي طال الفساد منها 306 مشاريع، النصيب الأكبر في الصحة والبلديات والتعليم والماء والكهرباء والنقل، لم يرفع منها إلا 30 مشروعاً لهيئة التحقيق والادعاء العام.

في ختام الاجتماع الذي استمر ساعتين أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن مدة الجلسة لم تكن كافية لتغطية جميع المحاور التي كان من المفترض مناقشتها، وطالب الأعضاء بتكرار الجلسة وعودة رئيس الهيئة للإجابة عن عدد من الأسئلة العالقة.

وقال الشريف خلال استضافته في "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، الثلاثاء، إنهم سيرفعون طلباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يرغبون من خلاله في الحصول على موافقة الملك بالسماح للهيئة بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب معها.

وأكد رغبتهم في التسريع في بت قضايا الفساد، من خلال إجراءات ستتخذها.