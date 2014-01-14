القضاء السعودي يحكم بالقتل ضد اثنين اغتالا فرنسيين

حكم القضاء السعودي، اليوم الثلاثاء، على إرهابيين اثنين اغتالا أربعة فرنسيين مقيمين على أرض المملكة. وقال قاضي المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، في الحكم الصادر ضد هؤلاء والبالغ عددهم اثنين، بعد الجلسة القضائية التي عقدها اليوم: "نظراً لشناعة ما أقدما عليه فيقتلا تعزيراً بالإجماع"، بينما حكم القضاء ضد 11 آخرين اشتركوا في هذه العملية بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين 23 سنة وستة أعوام.

وكان القضاء حكم أخيراً على خمسة أفراد بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاماً، بعد أن ثبت عليهم اتفاقهم بقتل كاتب سعودي، إضافة إلى تهم أخرى من بينها الإرهاب.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض هؤلاء الخمسة بانتهاج المنهج التكفيري، وقيامهم بمبايعة أمير لهم في محافظة الرس في منطقة القصيم (شمال العاصمة الرياض)، وتأثرهم بدعواته بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن والالتحاق بالجماعات القتالية في الصومال.