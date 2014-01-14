كاميرات لرصد الحركة تحت الأنفاق أثناء الأمطار

دشنت أمانة المنطقة الشرقية السعودية نظامَ مراقبة مرئياً لاسلكياً حديثاً، يهدف لمراقبة جميع أعمال الصيانة والحركة داخل الأنفاق في حاضرة الدمام، خاصة أثناء هطول الأمطار.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في تصريح صحافي، أن إدارة صيانة الجسور والأنفاق التابعة للإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الشرقية تقوم حالياً باختبار وتشغيل "نظام المراقبة المرئية اللاسلكية الذكية" في أنفاق حاضرة الدمام، والذي تقوم فكرته على متابعة ومراقبة حالة الأنفاق بشكل دائم ويومي، خاصة في أوقات هطول الأمطار، وكذلك غرفة المضخات الواقعة بالأنفاق ومراقبة مستوى ارتفاع الماء بها، إضافة إلى مراقبة أعمال مقاولي الصيانة، والتأكد من قيامهم بمهامهم بالشكل المطلوب من أعمال التنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار، ومراقبة نظام الإنارة وأعمال الصيانة الدورية والوقائية والعلاجية للإعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية في الأنفاق.

وأشار إلى أن نظام المراقبة يتكون من شبكة كاميرات مراقبة فيديو متحركة وبانوراما بزاوية 180 درجة مع خاصية التصوير الليلي النهاري وبدقة عالية، فيما تم إنشاء شبكة اتصال راديو لاسلكية من نقطة الى نقطة ضمن تغطية تصل الى 19 كيلومتراً، باستخدام نظام النطاق العريض "الواي ماكس"، والذي يتم من خلاله ربط جميع كاميرات المراقبة بهذه الشبكة، إضافة إلى ربطها بغرفة التحكم بإدارة صيانة الجسور والانفاق، مشيراً إلى أن الأمانة تعتبر أول من استخدم هذا النظام، وأن الموجة المستخدمة في هذا النطاق مجانية ولا تحتاج إلى الاشتراك في شبكات الاتصالات في المملكة.

وشدد الصفيان على أنه تم إنشاء غرفة مراقبة وتحكم، يتم من خلالها توفير لوحات تحكم وخادم وأجهزة تخزين الفيديو، والتي تتراوح مدة التسجيل من شهرين إلى ستة شهور، بحسب الجودة المختارة وشاشات المراقبة، فيما يتم من خلال هذه الغرفة التحكم ومراقبة جميع الأنفاق.