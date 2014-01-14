وفاة شخص في انهيار مبنى من 5 طوابق بمكة

أدى انهيار أجزاء من مبنى مكون من خمسة أدوار يقع ضمن المباني القائم عليها أعمال الهدم والإزالة لصالح مشروع تطوير الطريق الدائري الثاني بحي النكاسة في مكة المكرمة، إلى وفاة قائد المعدة الثقيلة "البوكلين" الذي كان يقوم بمهمة أعمال الهدم.

بدأت تفاصيل الحادثة بانهيار جزء من المبنى على المعدّة، الأمر الذي أدى إلى احتجاز قائد المعدة أسفل الأنقاض، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إخراج قائد المعدة من داخلها متوفى وتم نقله إلى ثلاجة الوفيات بالمستشفى.

وقال الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد صالح العلياني، في بيان صحافي، الثلاثاء، إن مجريات التحقيق قائمة بالموقع وتم توقيف مندوب من أمانة العاصمة المقدسة ومكاتب استشارية، حيث اتضح أن الأسباب المبدئية للانهيار هي أعمال الهدم والإزالة، وتم كذلك إيقاف العمل بالموقع الى حين استكمال بقية إجراءات التحقيق ووضع التوصيات اللازمة في مثل هذه الحالات.