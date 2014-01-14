"الحارة المكية".. معرض يبرز تراث المدينة المقدسة

تنطلق مساء الأربعاء فعاليات حفل افتتاح معرض "الحارة المكية"، الذي تنظمه الأمانة إحياء للتراث المكي العريق.

ويحتوي المعرض على مجموعة من الأجنحة المميزة التي تبرز جانباً من العراقة المكية الأصيلة، إلى جانب الروعة والإبداع في فن تصميم العمارة المكية التراثية الأصيلة.

وقال الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل، مساعد أمين العاصمة المقدسة للعلاقات العامة والاتصال، إن الأمانة حريصة على إقامة الفعاليات والمناسبات التي تبرز ما تزخر به مكة المكرمة من العادات والتقاليد الأصيلة لتعريف الأجيال الحاضرة، إضافة إلى جملة من الذكريات الخالدة والعالقة بذاكرة الكثيرين في تاريخ البيت والحي المكي العريق، وفي مجتمع لا يخلو من الماضي الأصيل.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد طه فقيه، مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية، أن المعرض يقام في مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14/3/1435هـ، ويستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول.

وأشار فقيه إلى أنه تم الإعداد لتجهيز أجنحة وأقسام المعرض منذ وقت مبكر، حيث شكلت العديد من الفرق لوضع الخطط لتنفيذه بالصورة التي تليق بالحضارة المكية القديمة، وتم تكليف نخبة من مهندسي الأمانة والمختصين للإشراف على التنظيم.

وقال إن المعرض يشتمل على مجموعة أجنحة تم تصميمها بعناية لتعبر عن بعض الأسواق التاريخية بمكة المكرمة كسوق المدعى وسوق الليل، إضافة إلى نماذج مميزة للبيت المكي وما يحتويه من أثاث كالكرويتات والطرف والفوانيس وغيرها، محاطة ببعض العادات المكية الأصيلة التي تعد من عادات أهل مكة المنقرضة كالدورق الخزفي أو المصنوع من الطين والمنظف والمبخر بالمستكة، الذي يقدم مئة في طاسة نحاسية مزخرفة بالنقوش والألعاب الشعبية وغير ذلك.

وبين فقيه أن المعرض يحظى باهتمام ومتابعة شخصية من أمين العاصمة المقدسة، الدكتور أسامة بن فضل البار لما يمثله من إبداع ثقافي وحضاري يبرز بعض العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات وشتى المعارف الشعبية، التي أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة على مر العصور. وقال فقيه إنه تم إعداد عدد من البروشورات والنشرات التعريفية التي توضح محتويات وفعاليات المعرض.