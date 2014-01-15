إغلاق 42 منشأة صحية في السعودية خلال شهر

أغلقت وزارة الصحة السعودية 42 منشأة صحية خاصة، ورصدت 365 مخالفة على منشآت أخرى في عدد من مناطق المملكة، خلال الشهر الماضي.

وكشفت في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن المخالفات التي رصدتها ضد عدد من الكوادر الطبية أو الفنية خلال الفترة نفسها، بلغ 83 مخالفة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي في البيان، أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 130 مستشفى خاص، إضافة إلى 2000 مجمع عيادات طبية و7000 صيدلية، ويبلغ عدد العمال في تلك المنشآت 98 ألف ممارس صحي.

ودعت الوزارة في بيانها إلى تعاون المراجعين لإبلاغها عن المنشآت المخالفة، وشددت على أنها ستتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق المؤقت أو النهائي، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات أو بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل العقوبة إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة.