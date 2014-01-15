اكتشاف مقبرة جماعية وآثار عمرها 450 ألف عام بجازان

عثر فريق آثار سعودي على آثار تعود إلى حضارات إنسانية سكنت المنطقة قبل 450 ألف عام، ومقبرة جماعية في مركز الحصمة في منطقة جازان.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية أوضح عالم الآثار في المنطقة والأكاديمي المتخصص في قسم الآثار في جامعة جازان الدكتور فيصل الطميحي أن الآثار التي تم العثور عليها منها ما هو من عصر ما قبل التاريخ، ومنها ما هو بعد التاريخ.

وذكر أن آخر الاكتشافات الأثرية في المنطقة كانت في الحصمة (شمال شرقي محافظة أحد المسارحة) العام الماضي، وتم اكتشاف مقبرة جماعية بها كثير من الهياكل العظمية والآثار التي يعود تاريخها إلى ما قبل التاريخ.

وأضاف أن من الآثار التي تم العثور عليها جرَّة يرجع تاريخها إلى 5 آلاف عام، وتم العثور عليها في مدينة "عثر" الساحلية التي كانت الموقع الذي سك فيه الدينار العثري.