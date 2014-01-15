السعودية تسجل 8 آلاف إصابة سنوية بهشاشة العظام

أكد استشاري ورئيس قسم العظام في مجمع الدمام الطبي شرق السعودية الدكتور زكريا المير أن عدد المصابين في المملكة سنويا بكسر في عظام الفخذ بلغ 8 آلاف شخص للفئة العمرية 50 عاما فما فوق بسبب هشاشة العظام، وبخسائر مالية تصل إلى 4 بلايين و275 ريالا.

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش تدشين المجمع حملة توعوية عن هذا المرض أن "هشاشة العظام يتسبب بأكثر من 8.9 مليون كسر للعظام سنويا بما يقارب كسر واحد كل 3 ثواني، حيث يُقدر بأن واحدة من كل ثلاث سيدات فوق الـ 50 عاما ستصاب بكسر ناتج عن هشاشة العظام، بينما النسبة التقديرية لدى الرجال هي واحد من كل 5 رجال، وبحلول عام 2050م سوف تزيد النسبة العالمية لحدوث كسور عظام الحوض بنسبة 310 بالمائة عند الرجال و240 بالمائة عند السيدات".

وأشار المير إلى أن الوقاية من مرض هشاشة العظام يكون بالتركيز على الاهتمام بثلاث عوامل رئيسية هي القيام بممارسة الرياضة بانتظام والتأكد من الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) واتباع نظام غذائي متوازن مع الكثير من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتشخيص المبكر، والعلاج الوقائي للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة كسور العمود الفقري ورفع الوعي الجماهيري للأخطار المترتبة على هشاشة العظام ولفت النظر إلى ضرورة القيام بالتدابير الوقائية لمرض هشاشة العظام وتعزيز صحة العظام باتباع نمط حياة صحي سليم.