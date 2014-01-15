حادثة العوامية: رسالة من خارج الحدود أم من الداخل

الإرهاب لا تقاس درجة فاعليته بزيادة عملياته أ و بندرتها ولكنها تقاس بوجوده سواء أكان قليلا أم كثيرا، حادثة إحراق السيارة الدبلوماسية الالمانية في العوامية يوم الاثنين الفائت لا تصنيف لها سوى انها عملية ارهابية تثبت ان الارهاب ما زال يتنفس الحياة بيننا، وهناك افراد طلقاء يخططون وينفذون، وحريتهم بالحركة لم توجد الا بغطاء من مجتمع الاصدقاء او الاهل، فالارهابي ليس كائنا خفيا يتنقل بخفاء ويصل لاهدافه بخفاء، انه قريب وصديق لمجتمعه إن ضمن تجاهلهم المتعمد لاعماله نفذ جريمته بحرية وتمكن، وإن خشي جانبهم غاب وانتهى بدون ان يترك له وجودا مؤذيلا في مجتمعه..

استهداف أمن المجتمع السعودي ومؤسساته الحيوية بالدمار ليس عملا جديدا، له سابقات مهلكات ومروعات، حصدت انفسا طاهرة ودمرت مؤسسات الاستنفاع في المجتمع، وليس للارهاب الذي عانى منه المجتمع السعودي طويلا شكل محدد فمرة يتلون بلون طائفي، ومرة يأخذ شكل آيات تكفيرية، الا ان عملية العوامية تكاد تجمع الشكلين في اطار واحد، حتى يسهل التخلص من تبعاته بتنوع الاتهامات، تهديدات الطائفيين في الخارج تصدقها عملية العوامية، ووعيد القاعدة والجماعات المرتبطة بها تصدق مع تلك العملية، فبعد ان انكشف سر الدولة التي تحتضن القاعدة وشرها وتوليها بالرعاية والدعم والتمويل وتسلطها على رقاب العرب لم يعد من المستبعد ان يجتمع شر الطائفية، مع شر القاعدة ويتوحد نشاطهما مادام الممول واحدا.

حادثة العوامية هي بداية الشراكة الفعلية بين اتباع حزب الله، واتباع داعش واخواتهما في المملكة، قد يستنكر البعض هذا الربط واستنتاج الشراكة، ولهذا البعض الحق في رفض هذا الربط، ولكنه رفض لن يكون مقبولا الا عندما يمدنا بفهم واقعي عن الجهات التي تقف وراء هذه العملية الدنيئة، فنرجو ان لا يكون فهماً يبعدنا عن الغايات السياسية التي تسعى لها بعض الجهات والدول التي تستهدف امن المملكة، فالارهاب ليس تجارة مخدرات تكون آخر غاياته الحصول على المال، بل هو عمل من بدايته الى نهايته كل غاياته سياسية، والمال فيه وسيلة وليس هدفا، والجهات التي تعمل على تخريب أمن المملكة تعرف جيدا ان وسيلة المال وحدها لا تكفي لصناعة إرهابي محترف في المملكة ولذا تلجأ دائما لخلق قناعات سياسية منحرفة تثمر عن وعود بكسب رشاوى سياسية سواء في رفع مرتبة الارهابي بتنظيمه أو الكسب من اقتسام الأرض والموارد في المستقبل.

لا يوجد شعب على وجه هذه الارض وقف بأغلبية ضاربة بوجه الارهاب مثل الشعب السعودي، لذا نؤكد على أهل الإرهابيين واصدقائهم ان ينضموا الى اغلبية الشعب الرافض بتحد شريف لكل مظاهر الارهاب ومبرراته، الإرهابي كائن مطفأ الوطنية والضمير، فليتحرر مَن حوله من شره ولا يسحبهم لخرائب ظلامه



*نقلاً عن "الرياض"

